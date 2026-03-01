猫が好きすぎるあまり猫吸いしていたお父さん。しかし、とんでもない格好で猫吸いされる状況に、複雑そうなお顔をする猫さんの様子がInstagramで話題に！投稿は記事執筆時点で61万回も再生され、「めっちゃ可愛い♡」「なんちゅう格好w」「笑わせてもらいましたw」といった声が寄せられました。

【動画：お父さんから『猫吸い』をされる黒猫→格好が…爆笑必至の『とんでもない光景』】

お父さんに猫吸いされて…

Instagramアカウント「@mayu.blue.heart0201」さまに投稿された、お父さんと黒猫「はまち」くんのとある日の様子が話題になっています。

この日、はまちくんと一緒に過ごしていたお父さん。自分の近くにいるはまちくんへの愛情が溢れ出てしまった結果……

なんと、寝転がったままお互い仰向けの状態で猫吸いしていたのです！これには、はまちくんも困惑！

しかし、その後もとんでもない姿勢で猫吸いされているにも関わらず、逃げ出そうとしないはまちくん。もしかして、あまりの驚きに固まってしまっているのでしょうか。

とんでもない格好と表情が話題に

しかし、しばらくすると、我に返ったはまちくん。「やめて～！」と言うように、お父さんの腕の中で暴れ出したとか！

しかし、暴れ出したといっても激しさはなく、ゆったりとした動きでモゾモゾと動くだけだったというはまちくん。もしかして、日頃から猫吸いされ慣れているのかも……？そんなはまちくん自身もお父さんのことが大好きで、激しめの猫吸いにもされるがまま状態だったそう。なんともいえない表情もとても魅力的です。

お父さんとはまちくんの衝撃的な猫吸い光景は、Instagramでも話題に！コメント欄には「めっちゃ可愛い♡」「なんちゅう格好w」「笑わせてもらいましたw」といった声がたくさん寄せられています。

黒猫3匹の気ままな日常

Instagramアカウント「@mayu.blue.heart0201」さまには、今回ご紹介した黒猫・はまちくんの他にも、2匹の黒猫「まぐろ」くんと「さより」ちゃんが登場しています。

3匹はとても仲睦まじいようで、一緒にのんびりと過ごしていることもあれば、各々自由気ままに過ごしていることもあるのだそう。見ているだけで癒される3匹です。

他の日の投稿も仲睦まじく和やかな3匹の様子が更新されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

はまちくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@mayu.blue.heart0201」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。