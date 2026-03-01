ミラノ・コルティナ五輪は出場ならず

スノーボード男子ハーフパイプの平野海祝が“世界記録”を樹立した。現地2月27日、米コロラド州アスペンでスノーリーグに出場。約7メートル67という驚異の高さをマークし、大会公式や海外ファンをうならせた。

2022年北京五輪王者、平野歩夢を兄に持つ海祝。ミラノ・コルティナ五輪出場はならなかった23歳は、スノーリーグで観客を魅了した。

スノーリーグ公式サイトは「この日のハイライトは、カイシュウ・ヒラノ（日本）がアスペンの空へと飛び出し、超巨大なバックサイド・メソッドを披露した瞬間だった。ハーフパイプから25フィート2インチという高さで飛び、2022年北京冬季オリンピックで自ら打ち立てた24フィート4インチの世界記録を更新し、この日の午後一番の大歓声を巻き起こした」と紹介。まさに25フィート2インチ（約7メートル67）も舞い上がった。

海祝のスポンサーであるモンスターエナジーの公式インスタグラムも動画を公開。決勝進出はならなかったものの、圧倒的な高さに海外ファンも興奮が収まらない。

「これぞ最高だ!!!!」「すごい」「AIはずいぶんと良くなっているようだな」「とんでもないな」「これこそ勝利の滑りだ」「これ＞オリンピック」「もはや馬鹿げてる」「まじかよ……」「何度見ても、衝撃を受ける」「彼にトロフィーをあげろ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）