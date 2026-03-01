『ナイトスクープ』炎上…テレビの″一般人出演番組″が減少　 生き残るのは「街ブラ番組」だけ？

1月23日に放送された『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送）の「６人兄妹の長男を代わって」という回が、「ヤングケアラーではないか？」と大炎上。同局が、一部に演出があったと明かしたことで火に油を注いだ形となった。

「ウェブメディアの取材に渦中の長男が″お母さんとお父さんが悪く言われるのは嫌だ″と答え、レポーターを務めた『霜降り明星』せいや（33）が自身のラジオで騒動について真摯に話したことでようやく収束に向かいました。

ただ、ヤングケアラー以外にも、″令和のテレビ番組では扱うのが難しくなった素人さん″は増えています。テレビで取り上げる場合は、出演者の背景をこれまで以上にしっかりリサーチしたほうがいい」（制作会社ディレクター）

昨年12月29日に放送された『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』（TBS系）では、まったく笑わない一般審査員に批判が殺到。同局が注意喚起をする事態となった。

「この番組では無作為に選ばれた５人のスタジオ観覧者が一般審査員となるのですが、ゲラ（よく笑う人）ばかりだと企画が成立しない。テレビマン目線だと″笑いに厳しい人が入り込むのは当然″だという感覚。もう番組のコンセプト自体が時代に合っていないんだと再確認しました。

今や、街頭インタビューに出てくる素人さんにも、しっかり出演誓約書を書いてもらっています。ＳＮＳで誰でも自由に発信できる時代になってから、一般人の起用には相当神経を使っているのです。躊躇(ちゅうちょ)するテレビマンも増えている」（キー局プロデューサー）

一方で『新しいカギ』（フジテレビ系）の「学校かくれんぼ」など、炎上とは無縁の素人参加型企画もある。

「学校単位で企画に参加してくれて、学生たち全体が前向き。この差が大きいですよね。テレビ向きの言動をしてくれる″一軍″以外の生徒にも見せ場を作り、かつネガティブなイジりはしない演出も巧み。

例えば老け顔の生徒は″大人っぽい″″しっかりしている″とポジティブな表現しかしませんから。出演者も含め、現場の価値観がきっちりアップデートされているからこそ成立している」（前出・制作会社ディレクター）

だが、成功例の「学校かくれんぼ」にしても放送は特番のみ。かつての『学校へ行こう！』（TBS系）のような「一般人メインの企画はレギュラー放送では厳しい」と放送作家は指摘する。

「毎週、一般人をきちんとリサーチするのは労力がかかりすぎる。専門家のようなメディア慣れしている方以外の起用は減っていくと思います」

「見逃し配信が定着した令和の時代にも合っていない」と、この放送作家は言う。

「一般人を扱った番組を長くアーカイブに残すのはリスクが大きい。それでいて、バラエティは配信では数字が取りづらい。マネタイズもしづらいので、テレビ局のメリットが少ない。

見逃し配信で重宝がられるのは街ブラ系でしょうね。予算もかからないうえ、出演するメリットがあるお店の人との触れ合いがメインだから安全。街ブラに出るタレントさんは好感度も実力も高い方ばかりですしね」

テレビから素人スターが生まれた時代は、遠い昔のこととなりそうだ。

「FRIDAY」2026年3月6日号より