女優・野村真美が2月27日、自身のインスタグラムで神奈川県の寒川神社を訪れたことを報告。公開したショットの美しい姿が反響を呼んでいる。



【写真】ホントに61歳？驚きの「#スッピン」姿 どアップの肌が透き通ってる

野村は「朝一で、寒川神社へ」参拝に出かけたことを明かし、「正式参拝の後、昨年の御札をお返し致しました。 とっても気持ちの良い空気に包まれています。 何て清々しい」と記した。朝の澄んだ空気に包まれ、身も心も洗われた様子。



寒川神社は相模國一之宮と称され、約1600年の歴史を持つ神社で全国唯一の八方除の守護神として知られている。民間はもちろん、朝廷、源頼朝や武田信玄、徳川家などから信仰されてきた



のぞき込むような角度のメガネ姿のアップの写真を公開したが、ファンが驚いたのがつけられた「#スッピン」のタグだ。寄せられたのは「ノーメイクですね！」「綺麗なお肌憧れます」「すっぴんも可愛いです」の声。肌のきめも細かく、透明感は年齢を感じさせない。



「これからフラダンスの自主トレへ 5月の5度目のstageに向けてコツコツ練習中」と結んだ野村。昨年5月に「丸3年目で初めてのステージ」と報告し、4度目のステージだった昨年12月には「#踊るのが好き」「#フラが好き」のタグを添えて投稿。エンジョイしていることをうかがわせている。



還暦を超えてなおアクティブな女優の姿に、フォロワーからも「フラダン頑張って下さい」「ストイックさを見習いたいです」「真美さんのフラを観てみたい」といったコメントが寄せられていた。



野村は1964年生まれ、神奈川出身。85年にデビューし、87年の映画「吉原炎上」や89年のNHK大河ドラマ「春日局」などに出演。90年からスタートした人気シリーズ、TBS系ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」では四女・葉子役を演じている。



（よろず～ニュース編集部）