◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）

１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が直線抜けだし、重賞５勝目。４年連続のＧ２勝利となった。２３年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（３着）以来、１１戦ぶり騎乗の戸崎圭太騎手は、同レース１０回目の騎乗で初勝利となった。勝ちタイムは１分４５秒１。

同馬は２３年セントライト記念、２４年オールカマー、２５年毎日杯に続くＧ２制覇。２４年にはＧ３のエプソムＣも勝っている。これで１８００メートルは８戦５勝、２着２回、３着１回。昨秋のマイルＣＳで１２着だったが、得意の距離に戻って巻き返した。

４番人気のカラマティアノス（津村明秀騎手）が２着。２番人気のエコロヴァルツ（横山武史騎手）が３着だった。

戸崎圭太騎手（レーベンスティール＝１着）「人気もしていましたし、重賞をたくさん勝っている馬なので、勝ててよかったです。先生とも話をして、前めでレースができたら一番いいかなと思っていました。折り合いも昔よりすごく乗りやすくなっていますし、いいリズムでした。終始手応えもよかったですし、道が開いたら速い脚で抜け出してくれました。精神的にも落ち着いていましたし、道中の折り合いがスムーズになっているんじゃないかなと思います。あとはＧ１というところまで来ているので、いい走りを見せられたらと思います。（コンビで）勝てていない馬で勝つことができてうれしく思います。今後の活躍にも期待できると思うので、応援してください」