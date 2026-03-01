◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本78-72韓国(1日、沖縄サントリーアリーナ)

2027年にカタールで行われるFIBA バスケットボール ワールドカップ本大会進出へ、日本が韓国と対戦し勝利しました。

1次リーグB組2勝1敗で並ぶ相手に日本は第1クオーター、前の中国戦同様に渡邊雄太選手の豪快なダンクで先制すると、前回出場のなかったジョシュ・ホーキンソン選手の3Pシュートで連続得点。上々の滑り出しを見せます。

しかし日本はファウルが続き、フリースローで逆転されますが、ホーキンソン選手の奮闘もあり15-16としました。

1点ビハインドで迎えた第2クオーターは韓国の3Pに対して日本は速いパス回しで食らいつきます。残り4分1秒には渡邊選手のブロックから素早いカウンターでホーキンソン選手が得点。さらに西田優大選手と金近廉選手が3Pを沈めるなど42-38と逆転して前半を終わらせました。

第3クオーターは両チームとも流れを渡さず、しかし残り約4分のスローインが相手にカットされ得点されると、パスミスも続き47-47の同点とされます。その後一進一退となり54-55で最終クオーターへ入ります。

接戦となった試合は第4クオーター残り約8分に連続得点を決められ6点ビハインド。それでも渡邊選手のミドル、さらに残り6分34秒には3Pシュートを決め1点差に戻すと残り3分29秒にホーキンソン選手がゴール下を沈め68-67で逆転しました。

このあと渡邊選手がダンクを決め、齋藤拓実選手の3Pで突き放した日本は韓国に78-72で勝利しました。

この試合ホーキンソン選手がチーム最多の24得点8リバウンドの活躍。日本は桶谷大ヘッドコーチ就任後の公式戦、初勝利を飾りました。

これで日本は1次予選3勝1敗。アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ総当たりで6試合が実施され、次戦は7月に敵地で中国、韓国と戦います。

日本78（15/27/12/24）

韓国72（16/22/17/17）

▽日本1次予選日程・結果11月28日(2025年)日本90-64台湾12月1日(2025年)日本80-73台湾2月26日 日本80-87中国3月1日 日本78-72韓国〈Window3〉7月3日 日本-中国7月6日 日本-韓国