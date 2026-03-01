日本政府が3月を「自殺対策強化月間」に指定したワケ。産業医が明かす“3月に心が壊れてしまう人”の特徴とは
3月が「自殺対策強化月間」に指定されていることをご存知だろうか？
これは2006年施行の「自殺対策基本法」で定められた取り組みで、今年で20年目になる。
多くの会社にとって年度末に当たる3月は、環境変化が一気に押し寄せ、複数のストレスからメンタル不調に陥りやすくなるためだ。
厚生労働省の自殺対策白書（2023年データ）によれば、自殺者の約6人に1人が3月に亡くなっている。特に深刻なのが40〜50代の男性。働き盛りと言われるこの世代は、3月の自殺者数が顕著に跳ね上がる。
◆環境変化はすべてストレス
決算業務に追われ、残業が増える。人事異動の発表があり、不安が募る。新しい環境への準備も始まる。環境変化が重なるこの時期、産業医の大室正志氏はこう警告する。
「環境変化はすべてストレス。昇進も結婚もストレスなんです」
意外かもしれないが、昇進や結婚などの喜ばしいことも、それまでの生活環境が変化することに変わりはなく、例外なくストレスになるという。
こういった環境変化を、大室氏は「コップの水」で説明する。
「降格や叱責のような分かりやすいストレスは、コップに大量の水を注ぐイメージです。一方、引っ越しや子供の入学といった変化も、実はコップの基本水位を静かに押し上げています。
表面張力で耐えていた水が、本来ポジティブなはずの環境変化によって溢れ、休職せざるを得ない状態まで追い込まれてしまうこともあるのです」
◆脳が疲れを消してしまう？人間特有の危険な性質
なぜコップの水が溢れるまで放置されてしまうのか。答えは単純だ。本人が気づかないからである。
そして、なぜ気づかないのか。それは人間特有の性質による。
「人間は、疲労のサインを脳が消してしまう生き物です。例えば、チーターがインパラを追っていても疲れれば諦めるように、動物は疲労サインが出たら動きを止めます。
しかし、人間は何か夢中になっていたり、集中していたりすると、疲れているという信号そのものを脳が消してしまうんです」
狙っていたアップルの新製品発売日なら、前日から徹夜で並べる。しかし、これは疲れていないわけではない。夢中になっているからこなせてしまえるのだ。
「エナジードリンクを飲むと、一時的に目が覚めるのと同じようなことが、脳内でも起こっているのだと考えてください。
人間は何かに夢中になったり、責任感を持って何かに取り組んだりすると、疲れを自覚することをマスクしてしまう。これが人間を進化させた部分でもあり、その副作用として最悪の場合は過労死に至ってしまうわけです」
だからこそ、自覚症状だけを頼りにしてはいけない。大室氏が診てきた休職予備軍には、ある共通のサインがあるという。
◆産業医が見た休職予備軍が通る5つのステップ
自覚症状がないのなら、何で気づけるのか。
大室氏によれば、休職する人には共通する変化があり、しかもそれが早期から段階的に現れるという。つまり、気づければ早めに対策できるのだ。
ステップ1：休日に好きなことをしなくなる
最も初期のサイン。趣味のテニスや映画鑑賞など、それまで好きで行っていた自分の習慣がいつの間にかなくなっていないか。「言われてみれば最近やっていない」と気づいたら、最初の危険信号だ。
ステップ2：頭を使う仕事を後回しにする
企画や難しい課題など、少し考える必要がある仕事が後回しになる。複雑な思考を避けて、単純作業にばかり逃げてしまっている状態だ。
ステップ3：文字が読めなくなる
長めのメールや本などの活字を読むのがしんどくなる。大室氏によれば、休職する人のほぼ全員がこの症状を訴える。この段階まで来たら、危険度はグッと上がる。
これは2006年施行の「自殺対策基本法」で定められた取り組みで、今年で20年目になる。
多くの会社にとって年度末に当たる3月は、環境変化が一気に押し寄せ、複数のストレスからメンタル不調に陥りやすくなるためだ。
厚生労働省の自殺対策白書（2023年データ）によれば、自殺者の約6人に1人が3月に亡くなっている。特に深刻なのが40〜50代の男性。働き盛りと言われるこの世代は、3月の自殺者数が顕著に跳ね上がる。
決算業務に追われ、残業が増える。人事異動の発表があり、不安が募る。新しい環境への準備も始まる。環境変化が重なるこの時期、産業医の大室正志氏はこう警告する。
「環境変化はすべてストレス。昇進も結婚もストレスなんです」
意外かもしれないが、昇進や結婚などの喜ばしいことも、それまでの生活環境が変化することに変わりはなく、例外なくストレスになるという。
こういった環境変化を、大室氏は「コップの水」で説明する。
「降格や叱責のような分かりやすいストレスは、コップに大量の水を注ぐイメージです。一方、引っ越しや子供の入学といった変化も、実はコップの基本水位を静かに押し上げています。
表面張力で耐えていた水が、本来ポジティブなはずの環境変化によって溢れ、休職せざるを得ない状態まで追い込まれてしまうこともあるのです」
◆脳が疲れを消してしまう？人間特有の危険な性質
なぜコップの水が溢れるまで放置されてしまうのか。答えは単純だ。本人が気づかないからである。
そして、なぜ気づかないのか。それは人間特有の性質による。
「人間は、疲労のサインを脳が消してしまう生き物です。例えば、チーターがインパラを追っていても疲れれば諦めるように、動物は疲労サインが出たら動きを止めます。
しかし、人間は何か夢中になっていたり、集中していたりすると、疲れているという信号そのものを脳が消してしまうんです」
狙っていたアップルの新製品発売日なら、前日から徹夜で並べる。しかし、これは疲れていないわけではない。夢中になっているからこなせてしまえるのだ。
「エナジードリンクを飲むと、一時的に目が覚めるのと同じようなことが、脳内でも起こっているのだと考えてください。
人間は何かに夢中になったり、責任感を持って何かに取り組んだりすると、疲れを自覚することをマスクしてしまう。これが人間を進化させた部分でもあり、その副作用として最悪の場合は過労死に至ってしまうわけです」
だからこそ、自覚症状だけを頼りにしてはいけない。大室氏が診てきた休職予備軍には、ある共通のサインがあるという。
◆産業医が見た休職予備軍が通る5つのステップ
自覚症状がないのなら、何で気づけるのか。
大室氏によれば、休職する人には共通する変化があり、しかもそれが早期から段階的に現れるという。つまり、気づければ早めに対策できるのだ。
ステップ1：休日に好きなことをしなくなる
最も初期のサイン。趣味のテニスや映画鑑賞など、それまで好きで行っていた自分の習慣がいつの間にかなくなっていないか。「言われてみれば最近やっていない」と気づいたら、最初の危険信号だ。
ステップ2：頭を使う仕事を後回しにする
企画や難しい課題など、少し考える必要がある仕事が後回しになる。複雑な思考を避けて、単純作業にばかり逃げてしまっている状態だ。
ステップ3：文字が読めなくなる
長めのメールや本などの活字を読むのがしんどくなる。大室氏によれば、休職する人のほぼ全員がこの症状を訴える。この段階まで来たら、危険度はグッと上がる。