ザ・ドリフターズの加藤茶と妻のタレント・加藤綾菜が１日、都内で行われたイベント「あしたわたしに、会おう。ご自愛市 ｓｐｒｉｎｇ ２０２６」内でトークショーを実施。ドリフの“盟友”である高木ブーが本名でイベント観覧に応募し、落選していたことを明かした。

この日８３歳の誕生日を迎えた加藤は「自分でも知らないうちに８３歳になっちゃった感じ」としつつ、「３人、先に逝った人がいますからね…。残ったのは２人、僕と高木ブーさん」と、ドリフターズの存命メンバーとして高木の名を挙げた。

すると綾菜は「たくさんの方が申し込んでくれて、すごい倍率だったんですが、ブーさんが本名で申し込んでくれて。で、落選したの」と暴露。加藤は「本名でやるから…。本名が『高木友之助』っていうんですよ。合わないでしょ？ブーでやればよかったのに」とツッコみつつ本名を公開した。

綾菜は「さっきブーさんから電話来て、『落選したんだよ』って言うんで、『今すぐ来ればどうにか入れますよ』って言ったんですけど、間に合わないって」と明かすと、加藤は「そうか、早稲田だからな…」と高木の自宅の場所までポロリ。会場からは笑いとざわめきが起こった。