お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）が2月28日放送のテレビ東京系「小峠地蔵とお狐風磨」に出演。相方の山根良顕（49）が売れることを切実に願った。

同番組はバイきんぐ小峠英二（49）扮する“小峠地蔵”と、timelesz菊池風磨（30）扮する“お狐風磨”が人には言えない願い事を聞くというもの。今回のテーマは「中堅芸人の情けない願い事編」で、田中と平成ノブシコブシ吉村崇が出演した。

田中は「今年こそ山根が売れますように」とお願いし、山根のセールスポイントをPR。山根について「毒舌っぽいことを言ったりすることがあるんですよ。『アンミカさんのことは苦手だ』とか言うんですよ。俺と『情熱大陸』出たときも、『情熱大陸』のスタッフさんの前で『俺、情熱大陸出たくない』とか、なんでそんなこと言うのっていうことを言うんです」と語った。

さらに田中は「（山根が）攻めすぎて『井上咲楽ちゃんも俺合わないな』とか。それ攻めすぎじゃない？ってところで」と語り、吉村は「マジで口悪いクソジジイじゃん」と反応した。

小峠は「表立って言ういうようなヤツじゃなかったよね」と聞くと、田中は「根はそういう部分があって。今ちょっと攻めたこと言う人が流行ってる、永野さんとか。そういう流れに乗っかって山根も売れるのかなって思ったら全然売れない」と相方の現状を憂いた。

田中は「心配で。このタイミング逃したら一生無理なんじゃないかなっていう」。菊池は「（山根に毒舌の）イメージがないからっていうのもあるのかもしれない」と語った。