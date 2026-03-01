F1モナコGPの2ピット義務は失敗だったのか 特別規定が1年で消えた背景
モナコGPを巡っての議論は尽きない(C)Getty Images
国際自動車連盟の世界モータースポーツ評議会は2月27日、F1規則の改正案を電子投票を通じて全会一致で承認。昨季のモナコGPで導入された2ピットストップを義務付ける特別規定がわずか1年で廃止された。
低速で道路幅が狭くコース上での追い抜きがほとんど見られないことからレース展開の単調化を防ぐために決勝中は3セット分のタイヤを装着することなったが、それを逆手に取ってチームが2台のうち後方を走る1台を故意にスロー走行させ、先行するチームメートを、ポジションが落ちることなくピットストップさせるという戦略が横行。レーシングブルズがダブル入賞を果たすなど恩恵に預かる陣営があったが、面白みのないレース展開となった。
結果、試験的な試みは1年で取りやめとなり、今季は従来のグランプリと同じようにウエットレースを除いて決勝中に最低2セットのタイヤを履く規定が適用される。
昨季までのマシンは技術規定で大型化され、モナコGPのような狭い市街地コースでは追い抜きが極端に難しい状況にあったが、今季から車両規則が変更され、車幅が2000mmから1900mmへ100mm縮小され、ホイールベースも3600mmから200mm減の3400mmに切り詰められる。若干の追い抜きのチャンスが増えたことも、2ピットストップの義務規定撤廃を後押ししたと考えられている。
モナコGPは米インディ500マイルレース、仏ル・マン24時間レースとともに世界3大レースに数えられ、F1レースの中でも特別扱いされている。F1で唯一300km以下の総走行距離で実施され、かつては1日早い木曜開幕で、金曜日に休息日が設けられていた。表彰台もモナコ公国のアルベール2世大公よりも高い位置に選手が立つことが不敬にあたるとして、大公一家が上がるステージよりも下に簡易的な表彰台が設けられ、トロフィーを受け取っている。
モナコGPの案件以外でも改正案が承認された。例えば、ノックアウト方式の予選も上位10台でポールポジションを争うQ3の走行時間が12分から13分に増える。参戦台数が22台となることでQ1で脱落するマシンは5台から6台となる。
