ドバイのジュベル・アリ港から立ち上る煙＝3月1日/Caroline Faraj/CNN

（CNN）現地のCNN取材班は3月1日午前、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイで大きな爆発音を3回確認した。その数分後にも激しい爆発音が続いた。

これまでのところ負傷者の報告はなく、新たな爆発の後に被害が生じた場所があるかは不明だ。

ドバイで朝を迎えた住民は、夜間の攻撃による濃い黒煙がジェベル・アリ港から立ち上るのを目撃したと報告している。

当局によると、新たな爆発が報告される数時間前、ドバイのビジネスベイ上空で迎撃が行われ、破片によって主要商業港のジェベル・アリで火災が発生したという。

ドバイ広報当局はSNSで、「ドバイ当局は空中の迎撃による破片で、ジェベル・アリ港の埠頭（ふとう）の一つで火災が発生したことを確認した」と明らかにした。

「ドバイの民間防衛チームが直ちに対応し、火を消し止める活動を続けている。負傷者の報告はない」としている。

イランは1日午前に中東各地で新たな攻撃を仕掛け、CNN取材班は複数の首都や主要都市で爆発音を確認した。

イランの半国営タスニム通信によると、イスラム革命防衛隊はイスラエルやこの地域の米軍基地に対し、ミサイルと無人機（ドローン）による「第6波」の攻撃を開始したと明らかにした。