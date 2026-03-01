加藤茶（83）加藤綾菜（37）夫妻が1日、都内で、トークイベント「元気に生きていく！加藤家 笑顔の秘訣」に出席した。

同トークイベントは、主婦の友社「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」イベントの一部として開催した。

「夢は1つ」とした茶。「いつまでも舞台に立ってお客さんに喜んでいただきたい」と目を輝かせた。「90歳を過ぎてお笑いやっているのは（高木）ブーさんだけかな？」とすると、「93歳でウクレレを弾いてるし、虫歯が一本もない。全部入れ歯」と会場を笑わせた。その後、入れ歯については「うそうそ」と明かした。

その後、「最高に生きたいのは108歳。名前が茶なので茶寿まで生きたい」と話すと、会場から拍手が起こった。「そこまで生きて、舞台を踏めたらいいね」と意気込んだ。

綾菜は「あと25年。ファンと触れ合うのがちーたんにとって一番の幸せなので、サポートしていきます」と胸を張った。

この日は茶83歳の誕生日。綾菜は「誕生日になった瞬間、ほっぺにチューしたら“えっ！”てなっていた」と結婚15年にしての仲の良さを明かした。サプライズで用意されたケーキのイチゴを、綾菜があーんで食べさせた。

茶は「83歳でお祝いしていただいて。長生きするといいことがある」とすると、「頑張って、頑張って長生きしてください！」と呼びかけた。「自分が健康になったのは綾菜のおかげ」と感謝を示しつつ、「今日は花粉症で鼻水が垂れている。涙よりも鼻水が出るってのもね…」と苦笑いを浮かべた。

「最後に一言いいかな？」とすると、集まったお客さんに「風邪ひくなよ！」と名ぜりふを披露した。