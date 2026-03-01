3月1日、阪神競馬場で行われた11R・チューリップ賞（G2・3歳オープン・牝・芝1600m）は、西村淳也騎乗の2番人気、タイセイボーグ（牝3・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に8番人気のナムラコスモス（牝3・栗東・大橋勇樹）、3着に1番人気のアランカール（牝3・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:34.3（良）。

インディチャンプ産駒

西村淳也騎乗の2番人気、タイセイボーグが嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は終始外の競馬も、直線では手応えよく差し脚を伸ばした。ゴール前は5頭横並びの入線、きっちりタイセイボーグが前へ出ていた。この勝利で4戦続いた2着2回、3着2回の惜敗に終止符を打ち、桜花賞へ向けて名乗りを挙げた。

タイセイボーグ 6戦2勝

（牝3・栗東・松下武士）

父：インディチャンプ

母：ヴィヤダーナ

母父：Azamour

馬主：田中成奉

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 タイセイボーグ 西村淳也

2着 ナムラコスモス 田口貫太

3着 アランカール 武豊

4着 グランドオーパス 高杉吏麒

5着 ダンデノン 北村友一

6着 スマートプリエール 吉村誠之助

7着 エレガンスアスク 坂井瑠星

8着 アンディムジーク 団野大成

9着 ダンシングドール 森田誠也

10着 エイズルブルーム 池添謙一

11着 サキドリトッケン 飛田愛斗

12着 ソルパッサーレ 浜中俊

13着 コニーアイランド 川田将雅

14着 グレースジェンヌ 岩田望来

15着 ホワイトオーキッド 松山弘平