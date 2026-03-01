日本陸連強化委員会の高岡寿成シニアディレククター（ＳＤ）が、東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）のレースを総括をした。

スタート前から暑さが懸念されていたが、男子は日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位に入り、１０秒遅れの１３位で鈴木健吾（横浜市陸協）が食い込んだ。高岡ＳＤは「今日の１５度というコンディションの中で、２時間５、６分台を出せたことは、日本マラソン界でも良かったと思う」と一定の手応えを示した。

その一方で男子の上位１１選手はいずれも海外勢が占めた。「やはりまだまだ世界が高いところにあるという印象も改めて感じた」と反省も忘れなかった。

男子は来年１０月のロサンゼルス五輪代表選考会「マラソン・グランド・チャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を５人が獲得。女子はＭＧＣを獲得している細田あい（エディオン）が２時間２３分３９秒で日本人首位の１０位で引退レースを終えたものの、ＭＧＣ出場権獲得者は出なかった。「少し残念だと感じているが、来週に名古屋（ウィメンズマラソン）がある」と奮起を促した。

ロサンゼルス五輪に向けて、日本陸連はファストパスを導入。２７年３月までの指定大会で日本陸連が定める設定記録（男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒）を突破した最上位選手が早期に内定する制度だが「ここをいきなりチャレンジするのは当然だが簡単ではないし、簡単に到達できるような設定でもないと考えている」と吐露した。

ただ、ファストパスは日本マラソン界にとってメリットが大きいとの見解だ。「そこを意識することが、さらに高いところを目指す意識に繋がってくると思う。今回ＭＧＣを獲得した２６人に関しては、来年１年かけてぜひチャレンジして欲しいと思う。それが達成できた時には、本当にメダルが見えてくるタイムだと考えている」と期待を寄せた。