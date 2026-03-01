MOMI&TOY’Sの桜もち風クレープ登場♡いちご香る春限定スイーツ

春の訪れを感じる季節にぴったりな和テイストスイーツが、MOMI&TOY’Sから登場します。甘酸っぱいいちごと香り豊かなさくら餡を組み合わせた桜もち風クレープは、やさしい甘さと華やかな香りが楽しめる期間限定メニュー。もちもち食感も魅力の春らしい味わいを、クレープで気軽に楽しめます♡お花見シーズンのお供にもおすすめの注目スイーツです。

春を感じる桜もち風クレープ

「いちごさくらもち」は780円（税込）。ふんわりとしたホイップクリームに香り豊かなさくら餡を合わせ、もちもち食感の求肥を組み合わせた桜もち風のクレープです。

優しい甘さのさくら餡にストロベリーソースとみずみずしい苺の甘酸っぱさが重なり、一口ごとに華やかな味わいを楽しめます。春らしい彩りと和の風味がバランスよく調和した一品です。

さくら尽くしの贅沢クレープ

「アイスいちごさくらもち」は830円（税込）。

香り豊かなさくら餡とさくらアイスをもちもち食感の求肥とともに包み込み、トッピングにもさくらアイスやさくら色のフィアンティーヌを贅沢にあしらった、さくら尽くしのクレープです。

甘酸っぱい苺の風味がさくらの香りと重なり、ひと口ごとに春の味わいが広がります。冷たいアイスの口どけと求肥のもちもち食感が楽しめる、特別感のある仕上がりです♪

どちらも販売期間は2026年3月2日（月）～2026年3月22日（日）。

春限定クレープを楽しんで

いちごの甘酸っぱさとさくらのやさしい香りが重なる桜もち風クレープは、春ならではの特別な味わい。和スイーツのような満足感がありながら、クレープならではの軽やかさも楽しめます。

短い販売期間だからこそ見逃せない季節限定メニュー♡春のおでかけの合間に、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。