ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表が1日、京セラドームで全体練習を行った。同代表は2、3日に阪神、オリックスとの強化試合を行い、5日に初戦・チェコ戦（東京ドーム）を迎える。ジャイアンツで活躍する李政厚外野手（27）も合流し、後輩達に韓日戦に臨む心構えを説いた。

この日からジャメイ・ジョーンズ（タイガース）ら米国組も含め、代表全選手が練習に参加。打線の中心的役割が期待されるイは、フリー打撃でも鋭い打球を連発し、順調な調整ぶりを披露。「自信は常にありますが、それが結果として表さなければならないので、しっかり準備をしなければならないと思っています」と表情を引き締めた。

韓国代表は09年の第2回大会では準優勝の成績を収めたが、以降は3大会連続で1次ラウンド敗退。近年、国際大会では苦戦が続いている。イは金メダルを獲得した08年の北京五輪、さらに翌年のWBC準優勝を見て育った世代と言う。「高校生の時に先輩たちが活躍する姿を見て憧れ、プロに入ってからもずっと代表を目指してきました。今回は必ず勝ちたいです。僕が幼い頃に見て憧れた先輩たちの栄光を、今回の大会から僕たちがもう一度、呼び起こせたらいいなと思っています」と言葉に力を込めた。

栄光を取り戻すため、大きな壁となるのが日本の存在だ。“完全アウェー”で、勝利への鍵を握るのは才能豊かな若手の存在だという。「最初はすごく緊張すると思います。特に日本の東京ドームのような場所は、日本の観客も多くて圧倒されるかもしれませんが、その経験は自分の人生において二度と味わえない貴重な経験になるはずです」とアドバイスを送る。

「そういった経験をすることで、選手として一段階ステップアップできる機会になります。言葉で伝えなくても、みんなこの大会がどれほど重要かは分かっているはずです。自分たちが持っている力さえ出し切れば、十分やれると信じています」と平常心を維持した上での、全力プレーを求めた。

「僕以外にも本当に素晴らしい選手たちがたくさんいるので、とても期待しています。野球がうまい後輩たち、頼もしい先輩たちがたくさんいらっしゃるので、後輩たちは恐れず、先輩たちは引っ張っていって、力を合わせれば良い結果が出ると思っています」と一丸で勝利をつかみ、決勝ラウンドのアメリカ・マイアミへの道を切り開く。