元AKB48で女優の前田亜美（30）が、1日までにX（旧ツイッター）を更新。昨年末に「仕事ください！」とポストしたことがきっかけで生まれたオファーについて明かした。

前田は2月28日、3月6日深夜放送のドラマ「婚活バトルフィールド37」（テレビ東京）第9話に出演することを告知するとともに「実はこのお仕事エピソード続きがあるの……」と裏話をつづった。

前田は昨年12月21日、「仕事がありません！年末なのに！！！仕事ください！こんな暇なの私くらい！こりゃあかん………」と切実な状況をXに投稿していた。

実はこの投稿がきっかけで、『婚活バトルフィールド37』出演につながったという。「ネットニュースになり…→それを見てくださったスタッフの方が名指しでオファーしてくれまして…→ドラマ出演決まりました」と経緯を告白。

「ありがとうございます!!!!!お仕事巡ってきました!!!!そしてドラマに携われて、出演できて嬉しかったです!!」と喜びを示した。

前田は、08年秋のAKB48第4回研究生（7期生）オーディションに合格。10年6月に新チームA結成で昇格後、16年にグループを卒業するまで、“あーみん”の愛称でアイドル活動をしていた。