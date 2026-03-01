【2026年3月の金運占い】章月綾乃があなたの“誕生日”で占う「今月の金運」
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年3月のお金の動きを探っていきましょう。
このため、逆流や渦巻などの滞りが起こりやすくなっています。多少のマイナスは、想定内と考えて、目の前の変化で一喜一憂しないように心掛けていきましょう。お祝いや気晴らしの出費、家電の新調、買い替えなど一時的な出費も必要経費、許容して。
金に糸目はつけないタイプ。使うときは、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、なりゆきに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
＜自己投資増額で＞
スキルアップのチャンス。
成長のためにお金を使いましょう。知識や技術の習得を目指すと、稼げるあなたが爆誕します。レンタルサービスやサブスクは、お役立ち。買う前に借りることも検討すると安く上げられるはず。
【2、11、20、29日生まれ】
＜人のために使う＞
金運を大きく育てましょう。
少し、意外かもしれませんが、使うことで入ってくるのです。ただし、誰か大事な人のために支払うことが大事。贈り物や手土産、オゴリなど、自腹を切ってみて。いずれ倍返しで戻ってきます。
【3、12、21、30日生まれ】
＜心の潤いに投資を＞
癒やしを求めましょう。
ペットを飼う、好きなアーティストの世界に浸る、かけ流しの温泉に浸かる、森林浴や早咲きの桜を眺めに行く、どちらも心が躍る提案なのでは？ ただ、予算に上限はつけて。それが成功の秘訣（ひけつ）に。
【4、13、22、31日生まれ】
＜チリつも作戦＞
コツコツ削ぎ落としましょう。
1円単位でお得を選ぶことで、金銭感覚が磨かれていきます。少しでも安い物、お得な品を選んで。クーポンなども、マメにチェックを。まとめ買い、ローリングストックも、有効です。
【5、14、23日生まれ】
＜ワーキングタイム＞
労働意欲がアップ。
バリバリ働くことで、手取りが増えるし、評価も爆上げされて収入アップへの道が開けてくるでしょう。投資も、不思議なカンが働きそう。なんとなく買い、売り、今月は一度だけ、動かしてみてもいいかも？
【6、15、24日生まれ】
＜スタートアップ準備＞
貯めるタームです。
ただし、預金、財産づくりではなく、近々に使う予算を増やすイメージでいるといいでしょう。春の行楽費、習い事や勉強の月謝など、これからのための予算枠を確保して。買い物は下見の手間をかけて。
【7、16、25日生まれ】
＜新調のススメ＞
新しく、何かを下ろしましょう。
オススメは、靴やジャケット。どちらも、あなたの行動力を高めてくれるはず。1点買いではなく、色違い、バージョン違いでそろえてみると、おしゃれ上手と評判になって仕事にも好影響が。
【8、17、26日生まれ】
＜商才アップ＞
商売や営業をしている人には、売り上げアップのラッキー月。
作品や不用品を売るのも、いい値段がつくでしょう。フリマやオークション、クラウドファンディングも活用して。貯蓄は、天引きでしっかりと確保。
【9、18、27日生まれ】
＜ガードを固く＞
どんなに親しい間柄でも、気乗りしない出費は断りましょう。
虎の子を渡したら戻ってこないはず。それでも、付き合いたいかどうかで判断を。金の切れ目が縁の切れ目、上等です。買うなら、時短アイテムを。効果大。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
これまでの流れとこれからの流れが交差する2026年3月は、これまでの流れとこれからの流れが交差していきます。
このため、逆流や渦巻などの滞りが起こりやすくなっています。多少のマイナスは、想定内と考えて、目の前の変化で一喜一憂しないように心掛けていきましょう。お祝いや気晴らしの出費、家電の新調、買い替えなど一時的な出費も必要経費、許容して。
誕生日別！ あなたの「基本キャラ」【1、10、19、28日生まれ】
金に糸目はつけないタイプ。使うときは、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、なりゆきに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
2026年3月の金運【1、10、19、28日生まれ】
＜自己投資増額で＞
スキルアップのチャンス。
成長のためにお金を使いましょう。知識や技術の習得を目指すと、稼げるあなたが爆誕します。レンタルサービスやサブスクは、お役立ち。買う前に借りることも検討すると安く上げられるはず。
【2、11、20、29日生まれ】
＜人のために使う＞
金運を大きく育てましょう。
少し、意外かもしれませんが、使うことで入ってくるのです。ただし、誰か大事な人のために支払うことが大事。贈り物や手土産、オゴリなど、自腹を切ってみて。いずれ倍返しで戻ってきます。
【3、12、21、30日生まれ】
＜心の潤いに投資を＞
癒やしを求めましょう。
ペットを飼う、好きなアーティストの世界に浸る、かけ流しの温泉に浸かる、森林浴や早咲きの桜を眺めに行く、どちらも心が躍る提案なのでは？ ただ、予算に上限はつけて。それが成功の秘訣（ひけつ）に。
【4、13、22、31日生まれ】
＜チリつも作戦＞
コツコツ削ぎ落としましょう。
1円単位でお得を選ぶことで、金銭感覚が磨かれていきます。少しでも安い物、お得な品を選んで。クーポンなども、マメにチェックを。まとめ買い、ローリングストックも、有効です。
【5、14、23日生まれ】
＜ワーキングタイム＞
労働意欲がアップ。
バリバリ働くことで、手取りが増えるし、評価も爆上げされて収入アップへの道が開けてくるでしょう。投資も、不思議なカンが働きそう。なんとなく買い、売り、今月は一度だけ、動かしてみてもいいかも？
【6、15、24日生まれ】
＜スタートアップ準備＞
貯めるタームです。
ただし、預金、財産づくりではなく、近々に使う予算を増やすイメージでいるといいでしょう。春の行楽費、習い事や勉強の月謝など、これからのための予算枠を確保して。買い物は下見の手間をかけて。
【7、16、25日生まれ】
＜新調のススメ＞
新しく、何かを下ろしましょう。
オススメは、靴やジャケット。どちらも、あなたの行動力を高めてくれるはず。1点買いではなく、色違い、バージョン違いでそろえてみると、おしゃれ上手と評判になって仕事にも好影響が。
【8、17、26日生まれ】
＜商才アップ＞
商売や営業をしている人には、売り上げアップのラッキー月。
作品や不用品を売るのも、いい値段がつくでしょう。フリマやオークション、クラウドファンディングも活用して。貯蓄は、天引きでしっかりと確保。
【9、18、27日生まれ】
＜ガードを固く＞
どんなに親しい間柄でも、気乗りしない出費は断りましょう。
虎の子を渡したら戻ってこないはず。それでも、付き合いたいかどうかで判断を。金の切れ目が縁の切れ目、上等です。買うなら、時短アイテムを。効果大。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)