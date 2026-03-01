実況も叫ぶ「これぞミシャサッカー！」自陣からつないだパス11本。左右に揺さぶり、最後は中山のクロスから山岸が仕留める
完璧に崩し切った。
名古屋グランパスは３月１日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦している。
スコアレスで迎えた48分、名古屋が均衡を破る。相手のロングボールをGKシュミット・ダニエルが確保し、味方にスロー。そこからパス、パス、パス。左右に振りながら、11本目のパスで左サイドの中山克広へ。
中山は縦に突破してクロスを供給。これを山岸祐也がヘッドで押し込んだ。
試合を配信する『DAZN』で実況の江本一真氏が「これぞミシャサッカー！」と叫ぶ。名古屋を率いるペトロヴィッチ監督が落とし込むスタイルが表現されたゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】洗練されたパスワーク、最後は中山のクロスから山岸がヘッドで仕留める！
