実況も叫ぶ「これぞミシャサッカー！」自陣からつないだパス11本。左右に揺さぶり、最後は中山のクロスから山岸が仕留める