タレント・俳優の壇蜜さんが、自身のブログを更新。

花粉症の悩みついて綴りました。



壇蜜さんは「花粉が段々多めに飛散するシーズンがやってきました。」と、投稿。



続けて「私は特に目がかゆくなりがちです。無意識にこすっていると目のキワの部分が赤くなったり腫れぼったくなるので注意が必要です。」と、綴りました。







そして「虫にさされた時に貼るあのパッチは、リズミカルな音楽と共に『かいちゃダメ〜 かいちゃダメ〜♪』と忠告してくれたので、パッチを貼って一安心していた頃もありましたが、対象が目だとパッチを貼る訳にもいかず、クールに感じる目薬でひとまずかゆみから気をそらせたり、目を冷やすアイマスク的ジェルパットを使ってみたりしますが、ぶり返ってきちゃうんですよね。」と、記しました。







壇蜜さんは「もう花粉ガードメガネの出番かなと思ったりもしています。」と、投稿。



続けて「目を取り出して洗いたい!!とよくかゆがる方から聞きますが、ホントにそれができたら、さぞスッキリするだろうなぁと妄想してしまいます。ただ、うまく 収納できるかな……」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】