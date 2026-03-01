狩野舞子、ミニスカゴルフウェア姿披露「スタイル良すぎ」「脚まっすぐで綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が3月1日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露し、反響を呼んでいる。
◆狩野舞子、出番がなくなってしまったゴルフウェア公開
狩野は「今回のプロアマ戦で着用する予定だった」と明かし、美しい脚のラインが際立つ装いを紹介。あいにくの天候でレインウェアを着用することになったため「出番がなくなってしまったのですが、せっかくなので綺麗な景色をバックに撮ってもらいました」と、サックスブルーのセットアップに白いルーズソックスを合わせたゴルフウェア姿を披露した。「これからの季節に大活躍してくれそうなので、沢山着ようと思います」とつづっている。
◆狩野舞子の投稿に反響
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「サックスブルーが爽やかで似合ってる」「スタイル良すぎ」「素敵なコーディネート」「健康的で美しい」「脚まっすぐで綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
