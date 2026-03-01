A.B.C-Z塚田僚一、“サングラスのみ”電車帰宅中の自撮りショットに驚きの声「遭遇できた人羨ましすぎる」「全然変装になってない」
【モデルプレス＝2026/03/01】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が2月28日に更新された。メンバーの塚田僚一が電車で帰宅する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】STARTOアイドル「隠せてない」ほぼ変装なしで電車帰宅ショット
塚田は「マネージャーさんごめん！電車で帰る 塚ちゃん」と、サングラスだけかけた電車内での自撮り写真を公開。その後、「無事に家につきました」と愛犬とのリラックスショットも投稿した。
この投稿には「電車移動！？」「渋くてカッコいい」「全然変装になってない」「サングラスかけてても塚ちゃんなの隠せてない」「遭遇できた人羨ましすぎる」「塚ちゃんらしくて癒される」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
マネージャーさんごめん！— A.B.C-Z (えーびーしーずぃー) (@abcz_official) February 28, 2026
電車で帰る?
塚ちゃん pic.twitter.com/cvGNW5yis8
