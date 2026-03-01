久間田琳加、腰まで入った大胆スリットから美脚見せ「セクシー」「身体の半分以上が脚」
【モデルプレス＝2026/03/01】モデルで女優の久間田琳加が2月28日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美人女優「身体の半分以上が脚」腰まで入ったスリットから際立つ脚線美
2月23日に25歳の誕生日を迎えた久間田は「25dinner」とコメントし、ホルターネックのブラウスに黒のロングスカートを合わせたコーディネートを披露。「今日はもっと出してくよーーー」と、腰のあたりまで入った大胆なスリットから、引き締まった美しい脚をのぞかせている。
この投稿は「脚が美しすぎる」「セクシー」「身体の半分以上が脚」「お誕生日おめでとうございます」「ホルターネックがエレガントで最高」「スタイルが良すぎてお人形さんみたい」「美オーラがすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
