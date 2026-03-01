久間田琳加（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/01】モデルで女優の久間田琳加が2月28日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】25歳美人女優「身体の半分以上が脚」腰まで入ったスリットから際立つ脚線美

◆久間田琳加、スリットから美脚輝く


2月23日に25歳の誕生日を迎えた久間田は「25dinner」とコメントし、ホルターネックのブラウスに黒のロングスカートを合わせたコーディネートを披露。「今日はもっと出してくよーーー」と、腰のあたりまで入った大胆なスリットから、引き締まった美しい脚をのぞかせている。

◆久間田琳加の投稿に反響


この投稿は「脚が美しすぎる」「セクシー」「身体の半分以上が脚」「お誕生日おめでとうございます」「ホルターネックがエレガントで最高」「スタイルが良すぎてお人形さんみたい」「美オーラがすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）



【Not Sponsored 記事】