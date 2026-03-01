坂東龍汰「パピーとニューヨーク」父親顔出し自撮りショット公開 「イケメンすぎ」「笑顔が似てる」
【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の坂東龍汰が2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親との自撮り2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳ニューヨーク生まれ俳優「イケメンすぎ」故郷で父親顔出し自撮りショット
坂東は「本日23時からAnother Skyです！」「パピーとニューヨークに行ってきました」と、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）のロケで父親とニューヨークを訪れたことを報告。自由の女神像を背景に、サングラスをかけ帽子を被った父親と、赤のニット帽をかぶった坂東が笑顔で寄り添う自撮りショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「お父様おしゃれでかっこいい」「素敵な親子関係で憧れる」「パピー、イケメンすぎ」「楽しそう」「かっこよすぎ父子」「笑顔が似てる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳ニューヨーク生まれ俳優「イケメンすぎ」故郷で父親顔出し自撮りショット
◆坂東龍汰、イケメン父とニューヨークへ
坂東は「本日23時からAnother Skyです！」「パピーとニューヨークに行ってきました」と、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）のロケで父親とニューヨークを訪れたことを報告。自由の女神像を背景に、サングラスをかけ帽子を被った父親と、赤のニット帽をかぶった坂東が笑顔で寄り添う自撮りショットを披露した。
◆坂東龍汰の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お父様おしゃれでかっこいい」「素敵な親子関係で憧れる」「パピー、イケメンすぎ」「楽しそう」「かっこよすぎ父子」「笑顔が似てる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】