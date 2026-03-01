「今日好き」出身美女「スタイル鬼盛れ」ミニ丈スカパンコーデから美脚スラリ「異次元レベル」「驚きの脚の長さ」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が2月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「驚きの脚の長さ」“スタイル鬼盛れ”スカパンコーデ
土屋は「激かわシェリちゃんコーデ」「念願の気になってたスカパンスタイル鬼盛れしすぎてやばい！！！」とつづり、エレベーター前での姿を投稿。美しい脚のラインが際立つ黒のミニ丈のスカートパンツに、白の透け感のあるトップスを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿にファンからは「スタイルが異次元レベル」「驚きの脚の長さ」「スカパンスタイル最高に似合う」「めちゃくちゃ可愛い」「センス抜群」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「驚きの脚の長さ」“スタイル鬼盛れ”スカパンコーデ
◆土屋惺来、スタイル鬼盛れコーデ披露
土屋は「激かわシェリちゃんコーデ」「念願の気になってたスカパンスタイル鬼盛れしすぎてやばい！！！」とつづり、エレベーター前での姿を投稿。美しい脚のラインが際立つ黒のミニ丈のスカートパンツに、白の透け感のあるトップスを合わせたコーディネートを披露した。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイルが異次元レベル」「驚きの脚の長さ」「スカパンスタイル最高に似合う」「めちゃくちゃ可愛い」「センス抜群」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】