º£Æü1Æü¤Ï´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡3Æü¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤ËµÕÌá¤ê
º£Æü1Æü¤Ï¡¢¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¡¢Âçºå»Ô¤Ç¤Ï4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ÏÂ³¤«¤º¡¢3Æü(²Ð)¤Ï¹¤¯Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤ÈÅß¤Î´¨¤µ¤ËµÕÌá¤ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü1Æü¤Ï½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ
º£Æü1Æü¤Ï¡¢¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç12.1¡î¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï19.0¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç19.7¡î¤È20¡î¤ËÇ÷¤ê¡¢4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£Âçºå»Ô¤Ç17.4¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç17.0¡î¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¸©¿ÍµÈ»Ô¤Ç22.2¡î¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¹¾Àîºê¤Ç22.3¡î¡¢´ôÉì¸©¤Î²¼Ï¤»Ô¶â»³¤Ç21.8¡î¤Ç¤Ï20¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Æü(²Ð)¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤Ç¥Ò¥ó¥ä¥ê
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¡¢µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2Æü(·î)¤Ïº£Æü¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Æü(²Ð)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç10¡î¤È2·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤â¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤äÂçºå»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¤â10¡î¤ò¾¯¤·¾å²ó¤ëÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
4Æü(¿å)¤â´ØÅì¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï15¡îÁ°¸å¤Ç½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÉþÁõ¤Ç¾å¼ê¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ï?
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ 15¡î°Ê¾å20¡îÌ¤Ëþ
¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É½Å¤ÍÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥ 20¡î°Ê¾å25¡îÌ¤Ëþ
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤²¹¤Ç¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¦ 25¡î°Ê¾å
¾¯¤·Êâ¤¯¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÉ÷Â®¤¬1¥á¡¼¥È¥ëÁý¤¹¤È¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï1¡î²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï°ìËç°áÉþ¤òÂ¿¤¯½Å¤Í¤ë¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤òÃå¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤äÉ÷¤âÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£