お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。両親に芸人になったことを伝えた驚きの瞬間を明かす場面があった。

イモトは21歳で日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」のオーディションに合格。“珍獣ハンター”として体を張ったロケで一躍人気者となった。

そもそも高校時代から芸人に憧れていたというイモト。「（大学は）正直に言うと、鳥取から東京方面に出てくる口実。親を説得するために、いきなり“芸人になりたい”って言うと反対されるので、大学っていうのを1個口実に。高校生の時から芸人になりたいと思ってました」とした。

そのきっかけは青木さやかだったといい、「『エンタの神様』とかで青木さんに憧れて、同じ事務所の養成所に通おうと思って」としつつ、養成所通いも「（親には）内緒で。言えなかったですね」と苦笑した。

オーディションに受かったのは大学4年生だったといい、「卒論とかも、ボルネオ島のオランウータンの世話をしながら書いたりとか。そういうこともありました」と振り返った。

ただ、なかなか両親に芸人になったことを伝えることができなかったそうで、「（オーディションに）受かった時も言えなくて、オンエアの時ですね」とイモト。スタジオから驚きの声が上がる中、「電話かメールをお父さんにしたのかな。オンエアを見たお父さんが娘が生肉を括り付けて、後ろから3メートルぐらいのコモドドラゴンに追っかけられてるのを見て“あ、こういう仕事なんだ”っていうのを（知った）」と苦笑。

島崎和歌子は「ウソでしょ？」とあ然。加藤も「びっくりしたろうな」ともらすと、イモトは「“次も行くのか”と。“ごめん、次も決まってる”ってことで。そこからやっぱ心配はずっとしてますね、いまだに」と話した。