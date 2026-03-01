川崎Fvs水戸 スタメン発表
[3.1 J1百年構想リーグ EAST第4節](U等々力)
※16:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 3 谷口栄斗
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 大関友翔
MF 18 紺野和也
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 2 松長根悠仁
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
MF 8 橘田健人
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 9 エリソン
FW 17 伊藤達哉
FW 24 宮城天
監督
長谷部茂利
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
MF 39 山本隼大
FW 8 加藤千尋
FW 10 渡邉新太
控え
GK 21 松原修平
DF 2 ダニーロ
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 48 山下優人
MF 53 山下翔大
FW 29 多田圭佑
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
※16:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 3 谷口栄斗
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 大関友翔
MF 18 紺野和也
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 2 松長根悠仁
MF 8 橘田健人
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 9 エリソン
FW 17 伊藤達哉
FW 24 宮城天
監督
長谷部茂利
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
MF 39 山本隼大
FW 8 加藤千尋
FW 10 渡邉新太
控え
GK 21 松原修平
DF 2 ダニーロ
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 48 山下優人
MF 53 山下翔大
FW 29 多田圭佑
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介