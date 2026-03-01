[3.1 J1百年構想リーグ EAST第4節](U等々力)

※16:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 3 谷口栄斗

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 29 山原怜音

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 16 大関友翔

MF 18 紺野和也

MF 23 マルシーニョ

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 1 山口瑠伊

DF 2 松長根悠仁

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

MF 8 橘田健人

MF 19 河原創

MF 41 家長昭博

FW 9 エリソン

FW 17 伊藤達哉

FW 24 宮城天

監督

長谷部茂利

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 6 飯田貴敬

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

DF 71 フォファナ・マリック

MF 3 大崎航詩

MF 19 仙波大志

MF 25 真瀬拓海

MF 39 山本隼大

FW 8 加藤千尋

FW 10 渡邉新太

控え

GK 21 松原修平

DF 2 ダニーロ

MF 14 新井瑞希

MF 15 長尾優斗

MF 24 山崎希一

MF 48 山下優人

MF 53 山下翔大

FW 29 多田圭佑

FW 70 マテウス・レイリア

監督

樹森大介