堂本光一と井上芳雄がロンドンで二人の原点を巡る！『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』が放送決定
堂本光一と井上芳雄のプライベート2人旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』の放送が決定。場面写真とコメントが到着した。
■「芳雄くんと自然体でいる様子は他では見られない感じに」（堂本）「光一くんと歩き、喋り続けた時間が心地よかった」（井上）
2018年にミュージカル 『ナイツ・テイル-騎士物語-』 で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した堂本光一・井上芳雄の、プライベート二人旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION』が、3月7日に日本テレビにてダイジェスト版が放送、Huluにて全6話（毎週土曜0時新エピソード追加）が独占配信される。
爽やかな青空、ロンドンのランドマークでもあるヨーロッパ最大の観覧車「ロンドン・アイ」では、ゴールデン・ジュビリー橋から望む街並みと、テムズ川のゆったりとした流れが広がる絶好のロケーションに、早くも2人はロンドンの虜に。
さらに、バッキンガム宮殿もあるセント・ジェームズ・パークにて散歩する2人は、歴史情緒あふれる街並みの中を、普段では考えられないほど存分に歩き回り、人生を振り返る真剣トークを繰り広げる一幕も。
そして堂本がどうしても行きたかった念願の場所へ井上を連れて行く移動中の貴重なシーン。車内でのリラックスムード漂うなかで繰り広げられ２時間以上も続いたというトークにも注目だ。
3日間を目一杯使い、行きたいところを行きたいように巡る初めての二人旅。素の姿と、原点を辿る特別な時間、ここだけのプライベートトークや自然体の表情が詰まった、唯一無二の旅番組となっている。
■堂本光一 コメント
Q.井上芳雄さんとのプライベート旅を振り返っての感想は？
Q.番組を楽しみにしていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
■井上芳雄 コメント
Q.堂本光一さんとのプライベート旅を振り返っての感想は？
Q.番組を楽しみにしていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
■番組情報
『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』
日本テレビにて3月7日（土）25:40よりダイジェスト版が放送
Huluにて3月7日（土）より独占配信スタート（全6話・毎週土曜日に新エピソードを追加）
出演：堂本光一/井上芳雄
