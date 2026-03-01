◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 7-3 中日(2月28日、バンテリンドーム)

野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督がチームに求める姿勢を試合後の会見で示しました。

1点ビハインドの5回の攻撃、先頭の牧原大成選手が内野安打で出塁。次打者のキャッチャーゴロでも2塁へ俊足を飛ばしリクエストの結果セーフとなり、足でチャンスを演出しました。

この場面に井端監督は「アウトセーフで大きな違いはあった」と牧原選手を称賛。そして「足が速い遅いではなく先の塁を狙うとか、スタートを早くとかといった意識はどの選手も持ってほしい」と、走塁への高い意識を全選手に求めました。

続くノーアウト1・2塁の局面、源田壮亮選手がバントを2球ファウルにし最終的に空振り三振。「バントのサインを出した」と語った井端監督は「自分もそうだったが、どのバッターも1度は本番前にやっておきたい。源田選手もそういう機会が今までなかったので、成功する失敗する関係なくあのサインを出した」とその意図を明かしました。

結果こそ失敗でしたが「これで本番できっちり間合いなども彼なりに合わせられると思う」と収穫を語ると、「ビハインドになったときはああいうサインもあるということがどの選手にも伝わったと思う」と、状況に応じてWBC本番でもバントを行うことを示唆しました。