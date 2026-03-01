2月28日、俳優の竹内涼真と女優の土居志央梨が交際中であることを、本誌「Smart FLASH」が報じた。熱愛発覚で、竹内の “ギャップ” が注目を集めているようだ。

2人は2025年12月にNetflixで配信された映画『10DANCE』で共演している。社交ダンスをテーマにした同作は、竹内と町田啓太がダブル主演を務めたが、土居は物語に欠かせない役柄だった。

「土居さんは、竹内さん演じる主人公の長年のダンスパートナーで、過去に付き合っていたこともある、よき理解者役を演じました。2人は数カ月にわたる過酷なダンスレッスンをおこない、作中でパワフルでキレのあるラテンダンスを披露し、その完成度の高さも好評だったのです」（スポーツ紙記者）

作中で “パートナー” だった2人は私生活でも距離を縮めていたようだ。本誌は、2月初旬、土居が竹内の自宅マンションを訪れる姿をキャッチ。マンションのエントランスまで迎えに来た竹内が、土居と親しげに会話した後、覆いかぶさるようなハグをする場面もあった。

“大胆ハグ” で男らしい姿を見せた竹内だが、今回の熱愛を受けて、Xでは

《結局、竹内涼真の演技みたいに振れ幅のある人間って男女問わず大モテするよね》

《竹内涼真、フィジカル強そうな高身長美女好きってだけで強オス確定だと思うの》

《最近の竹内涼真はオス感剥き出しだなと思ってたらそういうことかよ…》

など、竹内の魅力を指摘する声があがっている。

竹内は2017年のNHK連続テレビ小説『ひよっこ』でブレイクを果たし、近年も2025年10月期のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下『じゃあつく』）と2026年1月期のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で2クール連続主演を務めるなど、俳優業は好調だ。最近は新たな一面を見せていたという。

「これまでの竹内さんは、『ひよっこ』をはじめ爽やかな好青年役のイメージが認知されていました。

しかし、2024年のドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』（Amazon Prime Video）では口周りにヒゲを生やした主人公、今回の『10DANCE』でも金髪でタトゥの入ったダンサーなど、これまでのイメージを一新する役を演じることが増えていたのです。爽やか路線から脱却しつつあったといえるでしょう」（芸能記者）

俳優として引き出しを増やすなか、竹内の新たな魅力も認知されていったようだ。

「『じゃあつく』では亭主関白な思考を持ちながらも、どこかかわいらしさのある青年を好演しました。その直後、『10DANCE』で対照的な役柄を演じ、そのギャップが好評でした。

土居さんは1月のInstagramで、作中で撮影したほぼ半裸の竹内さんと肩を組んだ写真を投稿し、彼の鍛え上げられた肉体とワイルドなビジュアルが話題になりました。

もともと、爽やかなルックスで女性人気の高い竹内さんですが、男らしい一面も広く知られ、“魅力” と見る向きもあったようです」（同前）

土居もこの “ギャップ” に魅了されたのかも。