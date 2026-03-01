ミリー・ボビー・ブラウンが22歳に 昨年養子に迎えた娘との2ショットを披露
Netflixの人気ドラマ『ストレンジャー・シングス』で子役としてブレイクを果たしたミリー・ボビー・ブラウンが、2月19日に22歳の誕生日を迎え、ニューヨークの人気レストランで友人たちと豪華パーティーを開催。インスタグラムでは、昨年養子に迎えた娘との2ショットも披露した。
【写真】波打ち際に座る娘との2ショットがキュート
Just Jaredによると、ミリーはセレブに人気のレストラン「メゾン・クローズ・レストラン」でパーティーを開催し、22歳の誕生日を夫ジェイク・ボン・ジョヴィや友人たちと祝ったそう。
パーティーにはジェイクのほか、ミリーの母と祖父母、リアリティスターのホイットニー・レビットと夫のコナーが出席。『ストレンジャー・シングル』のプロデューサーであるショーン・レヴィや共演のジェイミー・キャンベル・バウアー、そして同作で父娘役を演じたものの、一時期トラブルも報じられたデヴィッド・ハーバーの姿もあったようだ。
誕生日当日、ミリーは昨年養子に迎えた娘と黄昏時の波打ち際に座る写真をインスタグラムに投稿。「22歳。夫と娘、家族と友人、そして動物たちに恵まれたことを感謝します。皆さま、誕生日のお祝いをありがとうございます」とコメントした。
その後、パーティーの様子も改めて公開。マリー・アントワネットを思わせる、ピンクのコルセットドレスに身を包み、髪の毛をボリュームあるアップにセットしてポーズを取る写真や、スカートを外して白いフリルのブルマとニーハイストッキング姿で参加者たちと写る写真、まるで従者のように振舞うジェイクとの2ショットや、大盛り上がりの会場内を捉えた映像をシェア。ファンから「クイーン！」「とても可愛くてゴージャス」などとコメントが寄せられている。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」Instagram（＠milliebobbybrown）
