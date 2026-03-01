若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューター ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、２年連続で審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が登場した。

オープニングで粗品は「（決定戦の予選にあたる）ラウンド２の言語化ゲストに、（フリーの）藤井（貴彦）アナが出てたと思うんですけど、あの人、いいこと言おうとし過ぎて、僕嫌いなんですよ」と早速、毒を吐いてスタジオを不穏な空気で包んだ。

コンビで第７回（１８年）の優勝を果たした粗品は、昨年の決定戦で初めて賞レースの審査員を務めた。ＦＩＲＳＴ ＲＯＵＮＤの審査は笑いナシで臨み、マーメイドら３組に７０点台という低い点をつけた。８５点をつけた翠星チークダンスには「ちょっとシャバいんですよ」「アホの客に迎合しすぎ」などとコメントし、話題になった。

今大会で２年ぶり２度目の決定戦進出を果たした漫才コンビ「ぎょうぶ」の澤畑健二は「母校に帰ったら、改装されてて制服も変わってて、全然違うようになったイメージ」と表現し、粗品の“加入”で賞の雰囲気がガラリと変わったことを明かしている。