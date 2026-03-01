テイチクエンタテインメントとエクシング・ミュージックエンタテイメントによる共同レーベル「Imgramox Music」より、中島知子のオリジナルソング「スティグマ」が3月11日に配信リリースされる。

今作の作詞・作曲は音楽家・ボカロ™Pのサトウリュウノスケ（旧名：takamatt）が担当。中島知子は同レーベルより2025年1月にボカロ™カバーソングを2曲リリースしており、大人のボカロ™曲として注目された。

今回リリースする「スティグマ」は、日常を過ごす大人の女性が心の声と葛藤しながら“今”を大切に強く生きていく様を、中島が持ち前の力強いハスキーな歌唱で表現したテンポの良い楽曲。リリース当日にはオリジナルMVも公開予定だ。リリースされた楽曲・MVはJOYSOUNDの「本人映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗に随時、配信される予定となっている。

◆ ◆ ◆

■中島知子コメント

80年代テイストと低音のカッコ良いスピード感のある楽曲になっています。自分の好きな感じの曲でオリジナルを作っていただけるとは本当に感激です。車の中でも夜中でも、喫茶店でもどこでもきいてもらえたらと思います。歌詞は、果敢に自分の日々に立ち向かう女性の生き方を歌っていて、孤独感との折り合いを明るくクールに超えて行くシーンが印象的です。レコーディングの際、サビが高くて大変だったのですが、その分サトウリュウノスケさんの楽曲の格好良さが出ていて良いと思います。素晴らしい楽曲なので是非皆さん聞いて、そしてカラオケでも歌ってみて下さい。

◆ ◆ ◆