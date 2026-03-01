「顔変わってない（笑）」上白石萌歌、26歳誕生日に幼少期の写真を公開！ 「すでに出来上がってるわ」
俳優の上白石萌歌さんは2月28日、自身のInstagramを更新。26歳の誕生日に幼少期の写真を公開しました。
【写真】上白石萌歌、幼少期ショットを公開！
萌歌さんは「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半。風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残るのは、すごく晴れやかなきもちです。年々こころがより鮮やかになり、発見とときめきと学びに満ちています。みなさまのおかげで、いまがいちばんたのしいな」「みなさまの心に、ひとつでも長く残る表現を届けるために日々精進してまいります。ありがとう！」とファンへの感謝をつづりました。
コメントでは「可愛いすぎだよー」「小さい頃から輝いていましたね」「小さい頃からお顔変わっていないんですね〜ホントにカワイイ」「顔変わってない（笑）」「この頃すでに萌歌ちゃん出来上がってるわ」「か、かわいすぎる」などの声がありました。
【写真】上白石萌歌、幼少期ショットを公開！
「この頃すでに萌歌ちゃん出来上がってるわ」萌歌さんは「26ねんまえのきょう、産まれました 日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と、2月28日に26歳の誕生日を迎えたことを報告し、3枚の写真を投稿。サンリオキャラクター・ハローキティの洋服を着てポーズをとる姿など、幼少期の写真を披露しています。
コメントでは「可愛いすぎだよー」「小さい頃から輝いていましたね」「小さい頃からお顔変わっていないんですね〜ホントにカワイイ」「顔変わってない（笑）」「この頃すでに萌歌ちゃん出来上がってるわ」「か、かわいすぎる」などの声がありました。