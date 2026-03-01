アメリカのトランプ大統領は、日本時間の3月1日朝、「イランの最高指導者ハメネイ師は死亡した」とSNSに投稿しました。

【写真を見る】黒煙の上がるハメネイ師の公邸 空爆直後に撮影か

トランプ氏「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイが死亡」

男性（2月28日 イラン・テヘラン）

「どこをやられた？ハメネイ師の公邸か」

イランの首都、テヘランの市街地を襲った空爆。空爆の直後に撮影されたという衛星写真映っているのは、イランの最高指導者ハメネイ師の公邸。黒煙が上がり、建物が破壊されているのが確認できます。

イランの報道官はハメネイ師について、「無事」だと語っていましたが、日本時間の3月1日朝、アメリカのトランプ大統領が「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイが死亡した」とSNSに投稿したのです。

ハメネイ師は、1979年のイラン革命を率いたホメイニ師の後継として、89年に最高指導者の地位につき、政教一致のイスラム体制のもと、イランを30年以上統治していました。

イスラエル・アメリカによる攻撃はイラン全土に

事態が動いたのが、日本時間の2月28日午後。

イラン国営テレビ

「新たな映像が入ってきました。アメリカとシオニスト政権（イスラエル）がテヘランと他の複数都市を空爆した様子です」

イスラエルとアメリカがイランを攻撃。対象はイラン全土に及んでいます。イランメディアは、小学校も空爆され、児童100人以上が死亡したと伝えています。

父親（2月28日 イラン南部ミナブ）

「うちの娘は10歳なんです。こっち（病院）も捜したし、学校も捜しましたが…」

またロイター通信は、イランの国防相と精鋭部隊「革命防衛隊」のトップが死亡したと報じました。

そもそも、イランを巡っては、オマーンの仲介で核開発をめぐる協議が26日に行われたばかり。協議の継続も決まっていた矢先の攻撃だったのです。

アメリカ トランプ大統領（2月28日 トランプ氏のSNSより）

「イランは世界一のテロ支援国家だ。我が政権の方針は、このテロリスト政権が核兵器を持つことを決して許さない」

イラン側も反撃。イスラエル側では、ミサイルを迎撃する様子がとらえられています。

最大都市テルアビブでは、シェルターに避難する人の様子も。

さらに、アメリカとイスラエルからの攻撃を受けた、イラン側からの報復攻撃。米軍基地のあるバーレーン、カタール、クウェート、UAE、サウジアラビアにも及んでいます。

トランプ氏「政権を奪い取れ」イラン国民に呼びかけ

戦火が中東全体に飛び火することが懸念される事態。トランプ氏は、イラン国民に政権転覆を呼びかけます｡

トランプ大統領（2月28日 トランプ氏のSNSより）

「今夜、こう告げよう。あなたたちの自由の時は近い。我々の任務が完了したら、政権を奪い取れ」

ニューヨークの国連本部では、日本時間の3月1日朝から、安保理の緊急会合を開催。イスラエルとイランの代表も出席しています。

アメリカの代表は攻撃を、こう正当化しました。

アメリカ ウォルツ国連大使

「国際社会は長年、単純かつ不可欠な原則を堅持してきた。イランが核兵器を保有することは許されない」

一方、その足もとでは…

記者（ニューヨーク・タイムズスクエア）

「NY中心部では大勢の人が集まって、イランへの攻撃をすぐに停止しろと声を上げています」

デモ参加者

「（米国とイスラエルは）自国のために攻撃したのであって、イラン国民のためではないです」

攻撃を非難する集会は、全米各地で行われる予定です。