俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。大人気ドラマ「白い巨塔」の裏話を披露した。

「白い巨塔」は天才外科医・財前五郎の野望を描いた国民的ドラマで、1978年には田宮二郎さん、2003年には唐沢が主演を演じた。

撮影する前に、唐沢はプロデューサーと2人で原作者の山崎豊子さんのもとへあいさつに訪れた。その食事会では「普段はこんな感じでしょ。財前っぽくつくっていっている訳ではないから」と、いつも通りの振る舞いで「“きょうは天気がいいですね”とか軽口をたたいていた」という。

すると山崎さんは一言。「あんたさ、財前できるの？」とつぶやいた。「俳優なんで、ちゃんとやります」と唐沢はたんかを切ったが、山崎さんは不信感を抱いていたように見えた。

「その時にいろんなことを言われて、面倒くさくなって、これは飲むしかないと思って、ビールをガバガバ飲んで、最後はベロベロになっちゃって」と泥酔した経緯を説明。すると山崎さんは「あんた、面白い男じゃん！」とようやく唐沢を認め、打ち解けたという。

「白い巨塔」は唐沢が中学生の時に、父親が見ているそばで一緒に見ていた思い出がある。ただ「後ろから見ていたけど、内容がよく分からなかった。できるかどうか、難しいところだけど、話が来たから」と主演オファーについては不安な部分もあったが、「田宮さんの真似はできないからね」と自分なりの役柄を演じたと振り返っていた。