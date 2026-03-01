俳優の川崎麻世が2月28日に自身のアメブロを更新。少し早めの誕生日を祝うバースデーライブパーティを開催したことを報告した。

この日、川崎は「3／1が63歳のリアルバースデーだけど昨日少し早めの麻世バースデーライブパーティー2026があり2回ステージ共盛大に盛り上がりました」と説明した。

続けて、パーティにはゲストが登場したといい、歌手の秋川雅史について「サプライズで弟分の秋川雅史くんがバースデーケーキを持って登場し『千の風になって』も披露してくれました」と報告。ものまねタレントのミラクルひかるも駆けつけ「沢山モノマネをしてくれて盛り上がりました」とつづった。

また「早い時間からひたすら飾り付けの風船を膨らませてデコレーションしてくれた妻の協力も有り難い」と妻・花音さんへの感謝を述べた。

最後に、約150人のファンに「ありがとうございました」と感謝し「来年は歌手デビュー50周年盛大にやりますので是非足をお運びください」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」