歌手のＤｒｅａｍ Ａｍｉが、２０２０年に結婚した夫・半田悠人氏と撮影したウェディングフォトを披露した。

１日に自身のインスタグラムを更新し「ウェディングフォトは２人で何度も行った思い出の地、沖縄で撮影しました」という。

Ｄｒｅａｍ Ａｍｉは、フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた建築家でデザイナーの夫・半田悠人氏と２０２０年２月に結婚。半田氏は「テラスハウス」で「半さん」の愛称で親しまれ、イケメン建築家として人気を集めた。２２年９月に第１子男児の誕生を発表した。そして今年２月２２日に「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました。そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました！！」と、２０２５年に挙式したと明かしていた。

絶景で撮影した写真をアップ。フォロワーは「幸せがたくさんあふれててかわいすぎる」「キレイだね！ 幸せそうです！」「かわい〜い！」とほっこりしていた。