【資生堂】のエッセンススキンセッティングパウダーで美肌を育もう♡

ベースメイクの仕上がりを高める【資生堂】のスキンケアルースパウダー。名前の通り、まるでスキンケアをしているように肌の潤いを守りながら、メイクアップ効果で美肌にも見せてくれます。超微粒子パウダーの一粒一粒を美容成分で贅沢にコーティングし、肌に溶け込むようになじみ、長時間乾燥を防ぎながら、メイクの仕上がりを高めます。

資生堂の独自技術がすごい！話題の美容液パウダーを使ってみた♡

【SHISEIDO】エッセンススキンセッティングパウダー ＜フェイスパウダー＞ 7g

価格：5,500円（税込）

メイクの仕上がりを高めるスキンケアルースパウダー♡

01 Hydrating GLOW

うるおいと透明感あふれるつややかな仕上がり

02 Smoothing MATTE ※こちらを使用

内側から光を感じる生きいきとなめらかな仕上がり

03 Pink Hydrating GLOW【数量限定】

月を思わせるやわらかな光でトーンアップした仕上がり

パフはベルベットみたいにふわっと柔らかい上質な素材♡

容量は7gと少なめですが、マイクロメッシュで粉含みも良く、使う時にストレスフリー。きめ細かなパウダーですが、粉がこぼれ落ちないようにインナートレイが付いているのも嬉しいポイントです。

超微粒子パウダーの一粒一粒を美容成分で贅沢にコーティング！

空気のように軽い超微粒子スキンケアルースパウダーで、肌に溶け込むようになじみ、乾燥を防ぎながらメイクの仕上がりを高めます。

すべすべのマット仕上がり

毛穴や凹凸などの肌悩みを自然に目立たなくしながら、皮脂によるテカリも長時間防ぎます*。

*12時間データ取得済み（メーカー調べ。効果には個人差があります。）

発光感を秘めた美しいマット仕上がり♡

下地やファンデで仕込んだツヤは無くさず、発光感を秘めたマットといった感じの仕上がりです。乾燥肌寄りの混合肌ですが、Tゾーンの崩れにくさも感じました♪

※メイクアップ効果によるもので、すべて個人の感想です。