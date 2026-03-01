チャイナドレスでの「瓦割り」 で一躍注目を集めたフリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、自身のＳＮＳを更新。

骨折したことを報告しました。



【写真を見る】【 堀江聖夏 】 板割りで 右腕を骨折・手術 「板は痛かったので、いたわります」「今から手術！頑張ってくるよー‎‎♡」



２月２８日、堀江聖夏さんはインスタグラムに「Itawari」と綴ると、動画をアップ。



投稿された動画では、板割り後に痛そうに右手を抑える、堀江聖夏さんの姿が見て取れます。







そして、３月１日、堀江聖夏さんは自身のＸを更新し「【ご報告】 日本一強いアナウンサー、板で痛がる。 板割りで尺骨遠位端骨折しました。 」と、報告。





続けて「手術してきます。労(いた)わります！押忍！」と、綴っています。





更に、インスタグラムでも、堀江聖夏さんは「板は痛かったので、いたわります。笑 今から手術！頑張ってくるよー‎♡」と、ファンに向けて呼びかけています。







これらの投稿にファンからは「あらら…お大事に！ 完治に期待しつつ！」・「おいたわしい… 大丈夫ですか？ お大事に…」・「右腕が早く治りますように」・「押忍!! 聖夏さんマジで骨折してるの？ 大事にしてくださいね 無理は絶対ダメ!!」などの反響が寄せられています。





【 堀江聖夏（ほりえ みな）さん プロフィール 】

1993年7月14日生まれ。東京都出身。自称「日本一、強いアナウンサー」



日本空手道連盟剛柔流研修館 初段のほか、NESTA-PFT（世界標準規格のパーソナルフィットネストレーナー資格）、オーガニック料理ソムリエ、上級救命技能士、保育士資格、幼稚園教諭2種免許、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー®、食品ロスゼロ料理アドバイザー、救命技能認定証など数々の資格を取得。









数多くの企業イベントやセミナーでの司会や、BS情報番組などに出演する傍ら、教育事業を立ち上げるなど、活躍の幅を広げています。







【担当：芸能情報ステーション】