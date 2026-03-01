お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が1日、関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」で昨年に続き2度目の審査員を務めた。

昨年、同大会で自身初の賞レース審査員に就任し、歯に衣（きぬ）着せぬ辛口審査と鋭い指摘、前例にとらわれない採点で大きな反響を呼んだ粗品。その説得力が好評を得て「女芸人No.1決定戦 THE W 2022」でも審査員を務め、再び話題をさらった。再びytvの舞台に帰還し、どんなコメントを繰り出すのかに注目が集まった。

冒頭のあいさつで、粗品は「ラウンド2で言語化ゲストの藤井アナ出てたんですけど、あの人良いこと言おうとし過ぎてて、僕嫌いなんですよ、苦手なんですよ」と、まさの相手に矛先を向けた。

予選となる「ROUND2」で、「news zero」のメインキャスターとして活躍するフリーアナウンサー藤井貴彦が「言語化ゲスト」として登場。ネタをかみ砕いて言語化するという言葉のプロならではの仕事をこなした。

予選を振り返っての“辛口審査”に、「今回の審査員の範囲ではないです」とMC・ブラックマヨネーズ・吉田敬にツッコまれた。

さらにハイウッドザコシショウからは、THE Wでの笑い飯・哲夫との騒動をネタに「コメントの時間あげます、怒らないでね」と言われ、「ザコシショウさんも言ってくださいよ」と苦笑いした。

フットボールアワーの岩尾望は「長くて的確なコメントを言う審査員がいてるので、僕は短くて的外れでいきたい」とアピールし、笑わせていた。