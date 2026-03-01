■フリースタイルスキー デュアルモーグル・ワールドカップ（W杯）2026富山なんと大会（1日、富山県南砺市たいらスキー場）

フリースタイルスキー・デュアルモーグルW杯が富山県で開催され、男子ではミラノ・コルティナオリンピック™の銀メダリスト・堀島行真（28、トヨタ自動車）が優勝を果たした。3位には、ミラノ五輪デュアルモーグル4位入賞の島川拓也（27、日本仮設）を下した川岡士真（23、北翔大）が入り、日本人選手2人が表彰台入りという快挙となった。

富山県では初開催となったデュアルモーグルのW杯に、ミラノ五輪の男子モーグルで2大会連続となる銅メダル、デュアルモーグルで銀メダルと2つのメダルを獲得した堀島、デュアルモーグル4位入賞の島川、女子モーグルで4位、デュアルモーグルで7位入賞を果たした冨郄日向子（25、多摩大学スキークラブ）らオリンピアンが出場。

日本男子で準々決勝に進んだのは4人。平山将大（26、PAPASU）と島川の日本人対決は、島川が19−16で制し準決勝に進んだ。堀島は、C.ミケル（21、アメリカ）を18−17と1点差で下し準決勝へ。川岡 士真（23、北翔大）もカナダの選手に勝利し準決勝へ駒を進めた。

準決勝で島川は第1エアの着地でバランスを崩し、体勢を立て直せないまま第2エアに突入、体を地面に打ちつけてしまい準決勝敗退。準決勝のもう1試合、川岡と堀島の日本人対決は、堀島が24−11と大差をつけて決勝へと駒を進めた。

3位決定戦は島川対川岡の日本人対決となった。川岡がオリンピアンの島川を21−14で下し、3位に入った。決勝でスウェーデンの選手と対戦した堀島。相手がバランスを崩し転倒しゴールできず、堀島の勝利となった。

日本女子で準々決勝に進んだのは2人。冨郄はT.ジョンソン（25、アメリカ）に14−21で敗れ、中尾春香（24、佐竹食品スキー部）はP.ラフォン（27、フランス）に12−23で敗れ、ともに準々決勝で姿を消した。



【男子 結果】

1位 堀島行真

2位 R.ステグフェルト（27、スウェーデン）

3位 川岡 士真



＊写真は堀島行真選手

