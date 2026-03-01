爆笑問題太田光（60）が1日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に生出演。体調不良で番組を休んでいる安住紳一郎アナウンサーにコメントした。

番組冒頭で、番組に送られたメッセージを太田が紹介。「中澤さんの久しぶりのオープニング。東京に行くカミサンを空港に降ろして、今、帰ってきました。ネコとの1週間、カミサンのいない家を守って行こうと思います。安住さん、お体お大事に。中澤さん頑張って」と、同じ日曜に生放送している「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に送られた内容を読み上げ、スタジオには笑いが漏れた。

安住アナは前日の2月28日、司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）を、体調不良のため欠席していた。翌日となったこの日も「日曜天国」を休んで、アシスタントの中澤有美子が番組を仕切っていた。

太田は「安住が今日、体調不良ということで…」と話すと相方の田中裕二が「昨日の情報…ニュースキャスターも休みで」とフォローした。太田は「恐らく、間違ってこちらに（メッセージが）届いて。代わりに代読させていただきました」と報告した。

アシスタントの山本恵里伽アナは「お大事になさってください」と安住アナを気づかった。太田は「中澤さんも大変だったね」と話した。山本アナは「でもあらためて、中澤さんのお声って、なんてほっとするんだろう、って思ってました」と語った。

田中が「昨日は日比ちゃんがやったんでしょ」と話した。山本アナは「そうです、ニュースキャスター、日比ちゃんがやっていて」と安住アナの代役として日比麻音子アナが番組出演したことを告げた。

田中は「（五輪取材の）ミラノから帰ってきて」と話すと、山本アナは「ドタバタですよね」と安住アナの状況を説明。太田は「心配だね〜、あいつも働き詰めだったからね〜」と話した。山本アナは「オリンピック枠もやって、TIMEもやって、日天（日曜天国）もやって、ニュースキャスターもやってですから…先輩があれだけ働いていると、頑張ろうと思いましたもん。本当に刺激になります」と安住アナの多忙ぶりを説明し、自らも奮起したことを話した。