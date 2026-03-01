＜必ず義母を誘う旦那＞お金はウチが負担、ポイントは義母？モヤモヤ残したまま出産へ【第3話まんが】
私はミキ（29）。旦那のハジメ（29）と、娘のハナカ（3）と暮らす3人家族です。現在お腹には赤ちゃんがおり、まもなく4人家族になります。ただ、徒歩15分の距離に義実家があり、休日は義母と義妹のアンズちゃん（25）とともに過ごすことがほとんど。私は旦那に何度も「家族の時間が欲しい」と訴えましたが、旦那は「母さんと妹だって家族だろう」と言って聞きません。買い物は私を除いた3人（義母・アンズちゃん・旦那）で行くことも多く、私がいても私の意見は通らず、家には私以外の人が選んだ家具や家電が並んでいます。
当たり前のように飲食代はわが家が負担をし、ポイントだけは義母がもらっているという状況。私のモヤモヤは旦那には伝わりません。私が選んだものは却下され、義母とアンズちゃんが選んだものばかりの家。これではまるで、私が居候のように感じるのです。
私は無事に出産。赤ちゃんと一緒の入院生活を送っていました。わが家は決して金銭的に余裕があるわけではないので、私は陣痛が来るギリギリまで自宅で仕事をしていました。最近は片づけにもなかなか手が回りませんでした。私が不在の間、娘は義実家で見てもらうようにお願いしていました。
私は、今の義家族との付き合い方にとても悩んでいました。
けれど旦那に言ってもなにも改善してくれないのです。一生このままなのでしょうか。
今の生活にはウンザリしていたし、今後を考えると恐怖すら感じます。
旦那に頼んでいた娘の面倒が、いつの間にか義母が請け負うようになることも、旦那が頑張ればできることも義母やアンズちゃんがフォローしてしまうことも、家族の時間がとれないことも、なにもかもがイヤでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
