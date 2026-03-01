池村寛世ら日本勢5人トップ10入り D・ヒリアーが地元優勝
＜ニュージーランドオープン 最終日◇1日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞アジアンツアーと豪州ツアー共催大会の最終ラウンドが終了した。
【写真】池村寛世と奥様の琴音さん
池村寛世が6バーディ・2ボギーの「67」をマーク。日本勢最上位となるトータル17アンダー・3位タイに入った。米澤蓮はトータル14アンダー・6位タイ。片岡尚之はトータル13アンダー・9位タイ、木下稜介と中野麟太朗はトータル12アンダー・10位タイでフィニッシュし、日本勢5人がトップ10入りした。昨季のアジアンツアー年間王者・比嘉一貴はトータル6アンダー・37位タイで4日間を終えた。地元ニュージーランドのダニエル・ヒリアーがトータル21アンダーで優勝。トータル20アンダー・2位にはルーカス・ハーバート（オーストラリア）が入った。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）で、優勝したヒリアーは33万4800ニュージーランドドル（約3100万円）をつかんだ。今大会の最上位者（有資格者を除く）に与えられる「全英オープン」出場権はハーバートが獲得した。
ゴルフ情報ALBA.Net
