元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。怪物の異名を持つ松坂氏が、ドジャース・大谷翔平投手（31）を一言で表現するとすれば…。

横浜高で春夏連覇を果たし、プロ入り後も日米通算170勝を達成。“怪物”の称号を欲しいままにした松坂氏だが、今のNPBをどう見ているのだろうか？

「ピッチャーのレベルは格段に上がりましたね」

それを引き上げたのは大谷の存在かもしれない。怪物が大谷を表現するとすればどんな言葉を使うのか？

「いろんな大谷くんを形容する言葉がありますけど、いろいろ出過ぎて最近は“凄い”しかない」と笑った。

松坂氏もプロ1年目を含め7度のゴールデングラブ賞を獲得。野手として打撃の評価も高かった。

もし、大谷の後でプロデビューしていたら“二刀流”もあったのだろうか？

松坂氏は「よくそう言ってくれる人いるんですけど（大谷とは）レベルがちょっと違い過ぎて…」と笑った。ただ、「でも今の時代だったらチャレンジしたんじゃないですかね、やっぱり。みんな大谷くんを目指していくと思うんで」と、二刀流挑戦を想定した。