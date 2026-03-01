グラビアアイドルの黒嵜菜々子（22）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日出演したTBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）内での発言を謝罪した。

番組ではワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を特集。巨人ファンの黒嵜は「好きすぎて前回のWBC1人で行きました。ビール飲みながら隣のおじさんとイェーイって」と話した。これに対し、SNSでは黒嵜が前回のWBC開催時は未成年であることが指摘されていた。

黒嵜はXで「本日はサンデー・ジャポンをご視聴いただき、ありがとうございました！！！！」と書き出し、「一点、久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました」と説明。「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。

「トーク力付けられるように頑張っていきますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。