米国による２月２８日のイラン攻撃は、国防総省による新兵器「ワン・ウェイ・ドローン」の初使用だったという。米メディア・ＡＢＣニュースが１日、報じた。

米軍のイランに対する攻撃は、国防総省が戦闘でワン・ウェイ・ドローンを使用した初の事例だったと、米中央軍（ＣＥＮＴＣＯＭ＝フロリダ州タンパ市のマクディール空軍基地に司令部を置く統合軍）が明らかにした。

ワン・ウェイとは、一方向型もしくは使い捨て型。同兵器は約３か月前に初めて実地で試験を行ったばかりで、米軍の兵器体系としては異例の速さでの実戦投入となった。

ワン・ウェイ・ドローンの使用は、中東において「低コスト無人戦闘攻撃システム（ＬＵＣＡＳ）」を急速に増強している中で行われた。

ワン・ウェイ・ドローン１機あたりの価格は約３万５０００ドル（約５４３万円）で、３０００万ドル（約４６億５２２５万円）もするリーパー無人機やその搭載弾薬と比べてかなり安価だ。

ワン・ウェイ・ドローンは新型で、１２月に中東へ配備され、同月に海軍艦艇から初の試験飛行が行われたばかり。

イランがイスラエルに対して使用し、またロシアがウクライナに対して使用しているイラン製ドローン「シャヘド」をリバースエンジニアリング（逆解析）して開発されたものだという。

中央軍によれば、ＬＵＣＡＳのワン・ウェイ・ドローンは自律運用を想定して設計されている。カタパルト、ロケット補助離陸装置、地上および車両搭載システムなど、さまざまな方式で発射が可能だ。

ワン・ウェイ・ドローンはウクライナ戦争で注目を集め、他の兵器や航空機と比べてはるかに安価で、比較的容易に運用できる選択肢として、国防総省による巨額投資を促す要因となった。