¡ÚÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û¹©Æ£¿µºî¤¬¿Ê²½ÀÀ¤¦¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø£Í£Ç£Ã³ÍÆÀ¤â¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¡ÁÅìµþ±ØÁ°¡¦¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢à»³¤ÎÌ¾ÃµÄåá¤³¤È¹©Æ£¿µºî¡ÊÁáÂç£³Ç¯¡Ë¤¬½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï£±·î¤ÎÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£µ¶è¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¶è´Ö£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç£´Ç¯¡Ë¤Ë¶è´Ö£±°Ì¤ò¾ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤ÎËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âè£²½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ìó£³£°¥¥íÉÕ¶á¤Ç¤ÏÁáÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤ÎÇØ¸å¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÃå¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÂçÇ÷¤é¤Ë¶þ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£²»þ´Ö£·Ê¬£³£´ÉÃ¤ÎÁí¹ç£²£°°Ì¡¢ÆüËÜÀª£µÈÖ¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÍèÇ¯£±£°·î¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Í£Ç£Ã¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö£³£µ¥¥í¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢£Í£Ç£Ã¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡½é¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡££Í£Ç£Ã¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ì²ó¤ê¡¢Æó²ó¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡£à»³¤ÎÌ¾ÃµÄåá¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£